Из Лувра в ходе октябрьского ограбления украли более 8 тыс. бриллиантов

Преступники завладели в общей сложности 8 482 бриллиантами, а также 35 изумрудами, 34 сапфирами и 212 жемчужинами

В результате октябрьского ограбления Лувра было похищено ювелирных изделий на сумму 88 млн евро. Как сообщает телеканал BFM TV, в ходе расследования установлено, что преступники завладели в общей сложности 8 482 бриллиантами, а также 35 изумрудами, 34 сапфирами и 212 жемчужинами, украшавшими восемь похищенных ювелирных изделий.

Ограбление было совершено группой из четырех человек, которые использовали автовышку, припаркованную у стены музея, чтобы подняться до уровня галереи «Аполлон». Злоумышленники разбили окно и взломали две витрины, похитив драгоценности.

В настоящее время все четверо подозреваемых задержаны и находятся под стражей. Однако похищенные драгоценности до сих пор не обнаружены.

Реальное время / realnoevremya.ru

Стоит отметить, что Лувр является одним из самых посещаемых музеев мира, принимая около 9,6 млн посетителей в год. Это не первое ограбление в истории Лувра. В 1911 году из музея была похищена «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, картина была найдена спустя два года. В 1979 году из Лувра была украдена статуэтка этрусского бога, которая была возвращена анонимно через несколько лет.

Рената Валеева