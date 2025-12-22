Один из поводов к путешествиям по России — поход с детьми на новогодние представления

На Казань приходится 7% от всех посуточно забронированных квартир страны на новогодние праздники

Фото: Михаил Захаров

Детские новогодние спектакли все чаще становятся поводом для путешествий по стране, особенно в регионы, где развита инфраструктура и велик выбор мероприятий. По данным сервиса Kassir.ru, по сравнению с прошлым годом спрос на детские новогодние представления в стране* вырос в два раза.

По данным сервиса Авито Путешествия, в целом по стране россияне на праздники забронировали на 17,5% больше посуточных квартир, чем в прошлом году. Активнее всего снимают однокомнатные (40% от всего объема бронирований) и двухкомнатные (28%) квартиры. Обычно путешествия короткие: в среднем по России на январские праздники бронируют жилье на 3 суток.

«По нашим опросам, 39% россиян планируют семейное путешествие в ближайшие новогодние праздники, и большинство из них возьмут детей. Новогодние представления, елки и ледовые шоу помогают сохранить баланс между интересами взрослых и юных путешественников: дети получают те эмоции, за которыми едут на зимние каникулы, а взрослые — пространство для совместного отдыха и собственных впечатлений. Это хороший способ интересно провести дни отпуска, ощутить новогоднюю атмосферу и пополнить семейную копилку теплых воспоминаний», — комментирует Рауль Салахов, руководитель по развитию сервисов для арендодателей.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Детские события остаются и одними из самых доступных в культурном сегменте: средняя стоимость билета год к году увеличилась всего на 4% и составляет 1 214 рублей.

«Индустрия детских мероприятий активно развивается по всей стране. По статистике Kassir.ru, число предложений выросло в разы, особенно в крупных центрах: в Москве и Петербурге оно увеличилось более чем вдвое. Заметный прирост и в регионах: в Поволжье (+76 %), Центральной России (+70 %), на Урале (+56 %), в Сибири и на Дальнем Востоке (+33 %). Важно, что растет не только количество, но и разнообразие событий: появляются новые форматы привычных постановок, набирают популярность ледовые шоу. Теперь родителям проще подобрать мероприятие по бюджету и заранее запланировать яркие впечатления для детей в поездках, например, во время новогодних каникул», — комментирует Елена Глуховская, генеральный директор Kassir.ru.



Главными культурными точками притяжения этого Нового года станут две столицы. Так, в Московском регионе на Авито Путешествиях забронировали 14% от всех посуточных квартир страны на праздники. В топ-3 самых популярных спектаклей Москвы — ледовое шоу Евгения Плющенко «Белоснежка», Новогоднее шоу «История игрушек» — елка телеканала «Мульт», рождественская сказка «Новая звезда». Снять квартиру в столичном регионе на праздниках стоит 7 600 рублей в сутки.

В Санкт-Петербурге наибольшим интересом пользуются спектакль на воде «Сказка о царе Салтане», цирковое шоу «Сказка о золотой рыбке» и шоу «Бременские музыканты на льду». Ленинградская область вторая по количеству забронированных посуточных квартир на праздники — доля региона составляет 12%, а средняя цена за ночь — 6 850 рублей.

В свою очередь, многие жители двух столиц посетят новогодние события в Татарстане. Москвичи купили 12% билетов на все детские праздничные мероприятия на каникулах в республике, петербуржцы — 8%. В топ-3 по популярности в Казани вошли ледовое шоу «Настоящий Щелкунчик», елка в «Экспо» «Школа Мечтателей» и представление «Новогодняя сказка, или Спасение тридевятого царства». В регионе забронировали 7% от всех посуточных квартир на праздники по средней цене в 7 500 рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Заказывают билеты на детские новогодние события примерно за 4 дня до мероприятия. Но это правило не работает для самых ажиотажных детских новогодних мероприятий, за лучшими билетами на которые родители охотятся в первые минуты после старта продаж. В 2025-м активно приобретать билеты начали в середине ноября. Тем не менее растущий ассортимент и альтернативные постановки позволяют найти интересное детское мероприятие даже за несколько дней до его начала. То же можно сказать и про посуточное жилье: раннее бронирование позволит выбрать оптимальные варианты по соотношению цены и качества.