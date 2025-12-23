Регионам хотят дать полномочия поднять возраст продажи алкоголя

Ограничение возрастной доступности алкоголя и табака снижает риск негативных последствий курения и злоупотребления алкоголем среди молодежи

Фото: Артем Дергунов

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам демографии и защиты семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил наделить региональные власти правом повышать минимальный возраст приобретения алкоголя и табачных изделий до 21 года, пишет ТАСС.

Рыбальченко ссылается на рекомендацию Министерства здравоохранения России и поддерживает инициативу повышения минимального возраста для покупки алкоголя и сигарет. По его мнению, большинство субъектов России охотно примут такую норму, поскольку она направлена на защиту здоровья подрастающего поколения.

предоставлено Алиной Карамовой

Эксперт подчеркивает, что ограничение возрастной доступности алкоголя и табака снижает риск негативных последствий курения и злоупотребления алкоголем среди молодежи, способствуя улучшению показателей здоровья нации.

Сейчас продажа алкоголя разрешена российским гражданам старше 18 лет. Ранее похожее предложение внесли в Госдуму депутаты, мотивируя его результатами медицинских исследований, согласно которым головной мозг человека формируется окончательно только к 21 году.

Ранее «Реальное время» писало, что Госдума одобрила покупку алкоголя и табака через проверку возраста в мессенджере Max.

Ариана Ранцева