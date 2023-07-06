Дмитрий Патрушев похвалил Татарстан за высокие результаты в сфере сельского хозяйства

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился в Доме правительства с министром сельского хозяйства и продовольствия России Дмитрием Патрушевым. Последний похвалил республику за развитие сельского хозяйства в регионе.

— В 2022 году индекс сельхозпроизводства составил почти 126% — это один из самых высоких показателей в стране, — передает слова Патрушева пресс-служба Минниханова.

Говоря о развитии животноводства, министр отметил, что по итогам прошлого года Татарстан остался лидером в стране по производству молока (свыше 2 млн тонн). Также Дмитрий Патрушев высоко оценил проводимую в республике работу с удобрениями и развитие мелиоративного комплекса.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Отдельно стороны обсудили ситуацию с засухой, с которой столкнулись аграрии Татарстана. Рустам Минниханов заметил, что из-за летних заморозков и отсутствия осадков ожидается снижение урожайности кормовых и зерновых культур. В связи с этим стороны обсудили возможные меры поддержки пострадавших хозяйств. В этом году республике предусмотрено 4,8 млрд рублей по линии АПК.

Напомним, в Татарстане в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей из-за заморозков, суховеев и засухи, ввели режим чрезвычайной ситуации. Минсельхозпроду Татарстана поручено за пять дней разработать мероприятия по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций. Режим ЧС будет действовать с 3 июля до особого распоряжения.



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Айрат Назипов