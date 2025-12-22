В Татарстане защитят памятник борцам революции — большевикам 1975 года
Памятник получит статус объекта культурного наследия регионального значения
В Татарстане завершается процедура придания официального статуса объекту культурного наследия — памятнику борцам революции — большевикам, установленному в 1975 году в Болгаре.
Соответствующий документ проходит процедуру антикоррупционной экспертизы.
Согласно документу, памятник получит статус объекта культурного наследия регионального значения. Он находится на улице Пионерской, 46.
