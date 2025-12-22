Новости общества

01:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане защитят памятник борцам революции — большевикам 1975 года

21:45, 22.12.2025

Памятник получит статус объекта культурного наследия регионального значения

В Татарстане защитят памятник борцам революции — большевикам 1975 года
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане завершается процедура придания официального статуса объекту культурного наследия — памятнику борцам революции — большевикам, установленному в 1975 году в Болгаре.

Соответствующий документ проходит процедуру антикоррупционной экспертизы.

Согласно документу, памятник получит статус объекта культурного наследия регионального значения. Он находится на улице Пионерской, 46.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также