В Татарстане в 2025 году восстановлено почти 3 тыс. гектаров лесных угодий

По итогам рейдов выявлено 99 нарушений законодательства

Фото: Максим Платонов

В 2025 году лесовосстановление проведено на площади 2,8 тыс. га. Для обеспечения будущих посадок заготовлено 12,1 тонны семян основных лесообразующих пород, а также выращено 32,6 млн шт. стандартного посадочного материала. Об этом сообщили в пресс-службе Минлесхоза.

В рамках федерального лесного надзора проведено 3 тыс. контрольных и профилактических мероприятий, а также 33,7 тыс. патрулирований земель лесного фонда. По итогам рейдов выявлено 99 нарушений лесного законодательства.

Особого внимания заслуживает развитие технологичной составляющей лесного хозяйства. В распоряжении министерства находится авиапарк из 37 БАС. За последние три года около 100 специалистов отрасли прошли обучение управлению БПЛА. Ильгизар Зарипов подчеркнул необходимость обеспечить наличие квалифицированного оператора беспилотника в каждом подведомственном учреждении.

При подведении итогов, обозначены ключевые задачи на 2026 год. Среди них — наращивание качества контрольно‑надзорной деятельности, полномасштабная подготовка к пожароопасному сезону, проведение лесопатологических обследований, а также перевод непригодных для сельхозиспользования земель в состав лесного фонда.

Министр отрасли Равиль Кузюров отметил, что 2025 год стал успешным для лесного хозяйства Татарстана: все ключевые показатели выполнены, поставленные задачи реализованы.

В Татарстане завершена заготовка семян лесных растений. В общей сложности в 2025 году специалистами лесной отрасли собрано 12,1 тонны семян. Из них наиболее крупная партия пришлась на дуб — 10,1 тыс. кг, затем идут семена сосны — 601,9 кг, березы — 807 кг, ели — 69,3 кг, ясеня — 500 кг, лиственницы — 38 кг.

Рената Валеева