Сегодня в Татарстане к вечеру ожидается до минус 24 градусов
На дорогах гололедица, снежная каша
Республику ожидает облачная погода, днем с прояснениями. Возможен снег, в отдельных районах метель, гололед. На дорогах гололедица, снежная каша, сообщили в Гидрометцентре Татарстана.
Ветер юго-западный с переходом днем на северный 5—10 м/с, местами порывами до 14 м/с.
Утром ожидается до -7 с понижением в течение дня к вечеру от -12 до -17˚, в северных и западных районах от -19 до -24˚.
