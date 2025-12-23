ЖК в икосаэдре: как СМУ-88 объединило архитектуру и флористику

Застройщик провел мастер‑класс по созданию флорариумов в пространстве галереи «БИЗОN»

Группа компаний «СМУ-88» провела в Казани мастер-класс по изготовлению уникальных флорариумов — миниатюрных садов в стеклянных икосаэдрах. Под руководством профессионального фитодизайнера участники научились создавать собственные экосистемы из суккулентов, стабилизированного мха, декоративных камней и ракушек. Центральным элементом стали миниатюрные модели жилых комплексов от СМУ-88: «Яналиф», «Минтимер» и «Адали». Готовые арт-объекты гости забрали с собой.

«Время пролетело незаметно! Сам процесс сборки флорариума очень расслабляет и отвлекает от повседневной суеты: ты успокаиваешься, отдыхаешь и одновременно создаешь что-то своими руками. Смотря на работы других участников, понимаешь, насколько много вариантов одного флорариума может быть. К тому же в процессе приобретаешь полезные навыки — и в дизайне, и в чувстве композиции. В итоге мастер-класс дает сразу все: удовольствие, отдых и новые знания», — поделилась своими впечатлениями участница мастер-класса Наиля Шамиева.

«Мне близка тема растений и ухода за ними, флорариум станет еще одним элементом моей небольшой «зеленой» коллекции. Особую атмосферу, мне кажется, задавало окружение. Создавать свой маленький арт-объект в окружении произведений искусства было особенно вдохновляющим опытом. Спасибо организаторам за такую возможность!» — отметил участник мероприятия Булат Низамиев.

Мастер-класс прошел в галерее «БИЗОN». Здесь проходит выставка «Опередившие время». Экспозиция объединила работы ведущих художников неофициального советского искусства 1950–1980-х годов — нонконформистов, работавших в трех крупных культурных центрах страны: Москве, Ленинграде и Казани.

Группа компаний «СМУ-88» — постоянный партнер галереи современного искусства «БИЗОN». Параллельная программа выставок галереи проходит при поддержке девелопера. Ранее компания «СМУ-88» проводила на площадке галереи ряд мероприятий, в том числе встречу с городскими сообществами по вопросу развития общественных пространств Новой Портовой и лекцию об историческом наследии Ново-Татарской слободы для архитекторов, градостроителей и студентов КГАСУ. Кроме того, в холлах ЖК Atlantis Deluxe проходила эксклюзивная выездная выставка работ казанского художника Альберта Закирова.

