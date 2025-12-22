«Дешево» и «Новый год» — разные вещи»: разбираемся, куда еще не поздно уехать на праздники

Спросили у туроператоров и заведений Казани, когда ждать повышения цен и есть ли еще свободные места

Празднование Нового года дома — всегда хорошо, но порой возникает желание уехать к морю или не планировать ничего и отправиться праздновать в ресторан. В этом году продолжительность выходных приближается к полумесяцу, что привлекает многих воспользоваться этой возможностью. По информации туроператоров, опрошенных «Реальным временем», с 20 декабря произошли крупные изменения в ценах. Как не опоздать и не переплатить — в материале «Реального времени».

В топе Эмираты, а Турция почти раскуплена

Традиционно самые популярные направления для путешествий за рубеж на новогодние праздники — безвизовые страны. Согласно недавнему исследованию, подавляющее большинство татарстанцев планирует провести свои отпуска в ОАЭ, Египте, Таиланде и Вьетнаме.

— Конечно, большая часть туров продалась заранее, но даже до середины декабря, а скорее 20-х чисел, еще есть возможность найти хорошие цены. Я даже видела [предложения] за 61 тыс. рублей. Но традиционно с этими датами сложнее всего найти свободные места. Конкретно выделить что-то не могу, но, по моему опыту, особенно популярные направления, теплые страны, разбирают очень быстро. Сейчас люди планируют отпуск заранее, часто за месяц, а некоторые и за два, — заверила в разговоре с «Реальным временем» гендиректор туристической компании «Олис» Ольга Байкеева.

Она особенно отметила Эмираты за «красочные программы», Египет, который становится дешевле из-за наступления зимы, Вьетнам и Таиланд.

Мы обратились в лицензированную Ростуризмом турфирму с офисами в Казани и изучили актуальные предложения среди популярных морских курортов. Большинство дат, особенно для недельных туров, уже забронированы. Однако нам удалось подобрать несколько доступных вариантов для путешествующей пары:

Турция : недельный отдых — от 150 тыс. рублей;

: недельный отдых — от 150 тыс. рублей; ОАЭ (Дубай): 8‑дневный отдых — от 157,9 тыс.;

(Дубай): 8‑дневный отдых — от 157,9 тыс.; Вьетнам : вылет — 29 декабря, 11 ночей от 210 тыс.

: вылет — 29 декабря, 11 ночей от 210 тыс. Таиланд : вылет — 28 декабря, 13 ночей от 319 тыс.

: вылет — 28 декабря, 13 ночей от 319 тыс. Куба с перелетом из Москвы: вылет — 29 декабря, 9 ночей от 430 тыс.

Если до поездки осталось совсем немного, то важно действовать оперативно, но взвешенно, предупреждают эксперты. Стоит начать с оценки бюджета: четко определить, какую сумму реально можно потратить, затем выбрать два-три подходящих направления.

Далее обратиться в три-пять турагентств, чтобы уточнить наличие свободных мест на нужные даты. Обязательно стоит проверить отзывы о предложениях и не торопиться бронировать первое попавшееся. Не стоит забывать и о туристической страховке, особенно если путешествие будет с детьми или выезд планируется за границу.

«Даже наши отели поднимают цены»

Гендиректор туристической компании «Интелтур Казань» Лилия Савельева отметила, что не стоит строить иллюзий — необходимо трезво оценивать ситуацию. По ее словам, в настоящее время цены на туристические услуги повысились из‑за роста тарифов со стороны отелей и авиакомпаний.

— На Новый год цены всегда выше, чем в непраздничные даты и выходные. Человек должен понимать это, выбирая их. Повышают цены авиакомпании и отели. Бывает, что при бронировании заранее, летом, к примеру, вы еще можете найти авиабилеты по хорошей стоимости и отель более-менее. Но «дешево» и «Новый год» — это разные вещи. Даже наши отели очень поднимают цены, — объяснила Савельева корреспонденту «Реального времени».

Однако казанцы могут выбрать и поездки по стране, использовать выходные для изучения России.

— Сейчас наблюдается повышенный интерес к внутреннему туризму. Особенно популярны направления, куда есть прямые рейсы: Мурманск, Карелия и Алтай. Среди городов, пользующихся спросом, можно выделить Нижний Новгород. Также набирают популярность Тольятти и Самарская область, где предлагаются интересные программы с посещением замка Гарибальди. Активно развивается самостоятельный туризм по Татарстану, предлагающему множество развлечений. Кроме того, во многих городах открываются резиденции Деда Мороза, что раньше было редкостью. Если раньше известны были только Великий Устюг и окрестности, то сейчас подобные резиденции появляются по всей стране и пользуются большим спросом, — поделилась Байкеева.

Еще есть время забронировать столик в ресторане

Канун Нового года можно отметить и вне дома, не отправляясь в далекие путешествия. Например, в ресторане — там все уже подготовлено для гостей. Главным преимуществом такого формата считается то, что отпадает необходимость продумывать развлекательную программу, составлять меню и заниматься готовкой и сервировкой.

На данный момент в казанских ресторанах еще можно найти свободные места, однако наибольшая активность по бронированию традиционно наблюдается в последнюю неделю декабря. «Реальное время» обратилось к одному из организаторов подобных мероприятий — Event hall by Tasigo, который в канун праздника представит спектакль с живой музыкой, актерами и танцами.

— [Солд-аут наблюдается] за несколько дней до праздника. Продажи стартуют примерно за три месяца, и интерес гостей сохраняется все это время, однако пик активности приходится на последнюю неделю перед Новым годом. Именно в этот период большинство гостей определяются и приобретают билеты, что и приводит к быстрой распродаже мест, — рассказали в пресс-службе заведения.

Там объяснили, что спрос на подобные вечеринки не изменился по сравнению с прошлым годом, но ажиотажа также не наблюдается.

— Ажиотажа как такового не наблюдается, но и реакция гостей остается искренне заинтересованной и позитивной. Благодаря этому мероприятия продолжают быть востребованными, — прокомментировали «Реальному времени» в пресс-службе.

