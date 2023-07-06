В Кремле прокомментировали резкое ослабление рубля

Колебания курса рубля не оказывают негативного влияния на макроэкономические показатели. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Макроэкономические показатели на самом деле лучше ожидаемых, и об этом в том числе речь шла на недавней встрече председателя правительства Мишустина с президентом Путиным. Поэтому здесь никакого вопроса не возникает по поводу экономической стабильности, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Он напомнил, что страна уже сталкивалась с резким снижением российской валюты.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

— Мы знаем с вами прекрасно, что, как правило, в повышении (курса валют) всегда есть значительная доля спекулятивных игр, которые нельзя исключать и сейчас. Но более подробные комментарии сегодня давались и на форуме, который проходит в Санкт-Петербурге под организацией Центробанка, — добавил он.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила причину ослабления рубля. По ее словам, сейчас рубль находится под давлением внешней торговли.

Сегодня в ходе торгов курс евро поднялся до 102 рублей. Выросла и американская валюта. Доллар подорожал до 93 рублей. Такая динамика ослабления рубля наблюдается в последние дни.

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Айрат Назипов