Казань попала в список желаемых направлений на январские праздники

О желании отправиться в путешествие женщины говорили чаще мужчин

Фото: Динар Фатыхов

Большинство россиян мечтают провести новогодние праздники за пределами родного города: такой вариант выбрали 56% опрошенных. Остаться дома планируют 30% участников опроса, еще 14% затруднились с ответом. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики SuperJob.

Женщины чаще мужчин говорили о желании отправиться в путешествие (58% против 55%), а мужчины немного чаще склонялись к домашнему отдыху (31% против 28% среди женщин).

Среди конкретных направлений безусловными лидерами стали две столицы. Москву хотели бы посетить 15% респондентов, Санкт‑Петербург — 14%. В тройку популярных направлений вошли Сочи с 7% голосов, Байкал (6%) и Калининград (5%). Казань попала в список желаемых локаций для новогодних путешествий с показателем в 1% опрошенных.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Анализ гендерных предпочтений показал определенные различия в выборе направлений. Женщины чаще мужчин мечтают о поездке в Москву (17% против 12%), Санкт‑Петербург (17% против 11%), Калининград (7% против 4%) и Крым (6% против 2%). Мужчины, напротив, заметно чаще выбирают Сочи — 9% против 5% среди женщин.



Рената Валеева