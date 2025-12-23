В Новгородской области семьи с новорожденными получат миллион рублей от государства

Выделенные деньги можно направить исключительно на приобретение жилья в границах региона либо оплатить детсад

Фото: Динар Фатыхов

Семьи Новгородской области с новорожденным первенцем смогут рассчитывать на выплату размером более 1 миллиона рублей начиная с января 2026 года. Соответствующую информацию опубликовало министерство труда, семейной и социальной политики региона, пишет РИА «Новости».

Сумма включает федеральную программу поддержки семей с младенцами, предусматривающую получение материнского капитала примерно в размере 737 тысяч рублей, а также новую региональную меру поддержки в сумме 350 тысяч рублей. Эта мера направлена на повышение уровня благосостояния молодых родителей и обеспечение достойных условий проживания для малышей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Важно отметить, что выделенные деньги можно направить исключительно на приобретение жилья в границах региона либо оплатить детсад. Решение обусловлено положительным эффектом федеральной программы стимулирования рождаемости, прошедшей тестирование в отдельных районах области. В итоге более двух миллиардов рублей в 2026 году будет выделено на помощь семьям с детьми.

Ранее «Реальное время» писало, что число многодетных семей в России выросло более чем на 8% с начала 2025 года.

Ариана Ранцева