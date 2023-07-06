В начале следующей недели в Татарстане потеплеет до +36 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сухая и жаркая погода в Татарстане сохранится в конце этой и начале следующей недели. Температуры воздуха днем будут достигать +35... +36 градусов, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ночью в пятницу и субботу, 7 и 8 июля, в Татарстане прогнозируется от +14 до +20 градусов, в воскресенье, 9 июля, от +17 до +22°С. Днем ожидается от +29 до +35°С. Осадки до конца этой недели маловероятны.

Как объяснили в Гидрометцентре Татарстана, повышение температур воздуха связано с юго-западными потоками в средней тропосфере и антициклональным полем у поверхности земли. В начале следующей недели к западным районам республики подойдет атмосферный фронт, из-за чего возможны кратковременные грозовые дожди.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, ночью в понедельник, 10 июля, ожидается от +17 до +22 градусов. Днем потеплеет до +28... +33°С, а на крайнем востоке — до +36°С.

Кратковременные дожди с грозами в республике возможны во вторник, 11 июля. Днем на западе региона ожидается от +24 до +29 градусов, а на востоке — от +30 до +35°С.

Напомним, в Татарстане второй день подряд прогнозируется потепление до +34 градусов. До такой отметки воздух может прогреться в пятницу, 7 июля.



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Татьяна Демина