ФСБ задержала группировку, нелегально ввозившую мигрантов в Россию

Многие из них планировали дальше ехать в Европу или работать в стране нелегально

Фото: Мария Зверева

ФСБ раскрыла преступную схему по нелегальной легализации иностранцев в России. Задержан 21 человек — организатор и 20 участников группы, сообщает «Интерфакс».

Группа лиц за деньги помогала мигрантам из стран Азии и Ближнего Востока въезжать в Россию. Для этого они оформляли фиктивные приглашения от подставных фирм — так иностранцы получали деловые визы. После въезда в страну приглашающая сторона не выполняла свои обязательства, и мигранты могли свободно перемещаться по России. Многие из них планировали дальше ехать в Европу или работать в России нелегально.

С 2024 года преступники помогли въехать в страну более 2 тыс. иностранцам. Их незаконный доход составил не менее 500 млн рублей.

предоставлено пресс-службой УФСБ по РТ

Обыски прошли в Ростовской, Новгородской, Ленинградской, Ивановской областях и Пермском крае. Силовики провели 65 обысков, допросили больше 100 человек. Изъяты поддельные документы, деньги, компьютеры и другая техника.

По материалам ФСБ МВД России возбудило уголовные дела по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации»). Напомним,что ранее в Татарстане продлили запрет на работу мигрантов в такси и охране. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов, он вступит в силу с 1 января 2026 года.



Наталья Жирнова