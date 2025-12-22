Беларусь разместит до десяти российских ракетных комплексов «Орешник»

Один из комплексов уже находится на территории Беларуси и заступил на боевое дежурство с 17 декабря

В Беларуси будет размещено до десяти российских ракетных комплексов «Орешник». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, чьи слова приводит телеграм-канал «Юнашев LIVE». Глава Беларуси подчеркнул, что «десяток — это будет максимум», но на вопрос о количестве подтвердил: «Конечно, будет».

Один из комплексов «Орешник» уже находится на территории Беларуси и заступил на боевое дежурство с 17 декабря. По словам Лукашенко, такое сотрудничество с Россией обеспечивает стратегическую защиту Беларуси, формируя комплекс мер стратегического сдерживания. Комплекс «Орешник» был впервые упомянут президентом России Владимиром Путиным в 2023 году как новая ракета, что указывает на значительное усиление оборонного потенциала.

Президент Беларуси также детализировал компоненты стратегической защиты, осуществляемой совместно с Москвой. Он упомянул развертывание на белорусской территории российской составляющей региональной группировки войск. В случае обострения конфликта предусмотрено включение в военную борьбу второго эшелона вооруженных сил — «нескольких десятков тысяч человек» на Западе России. Таким образом, согласно озвученной схеме, «первой идет Беларусь, дальше нас поддерживает РФ». Этот механизм, по словам Лукашенко, и представляет собой региональную группировку войск.

Ранее одним из ключевых элементов стратегического сдерживания, о котором сообщалось в 2023 году, стало возвращение тактического ядерного оружия в Беларусь, что значительно изменило военно-политический ландшафт в регионе.

Рената Валеева