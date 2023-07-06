Умер уроженец Казани, Герой России Леонид Попов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Умер заслуженный штурман-испытатель СССР, Герой России Леонид Попов, участвовавший в первых вылетах и испытаниях всех модификаций МиГ-31, пишут «Известия». Ему было 82 года.

Подробностей смерти летчика-испытателя нет. По данным СМИ, он умер вечером 5 июля в своем доме в Московской области.

Леонид Степанович Попов родился в Казани 28 ноября 1940 года. Звание Героя России присвоено ему за мужество и героизм, проявленные при испытании, доводке и освоении новых образцов авиационной техники указом президента России в сентябре 1994 года.

Образование Леонид Попов получил в КАИ по специальности «авиационные двигатели». После получения диплома в 1963—1965 годах в Нижнем Новгороде работал ведущим инженером аэродромного цеха завода «Сокол». Затем до 1970 года занимал аналогичную должность в летно-исследовательском институте имени М.М. Громова в Жуковском.

Леонид Попов написал книгу о погибших летчиках-испытателях «Страстная неделя». Он также автор фильмов «80 лет в строю», «Открытки из рая», «Записки из Фарнборо» и «Небо, ты блещешь у меня на крыле».



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Татьяна Демина