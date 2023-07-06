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Первый модернизированный ракетоносец Ту-160М начал проходить государственные испытания

12:51, 06.07.2023
Первый модернизированный ракетоносец Ту-160М начал проходить государственные испытания
Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео UACRussia/YouTube.com (архив)

Первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к выполнению программы государственных совместных испытаний. Тестирование проводится совместными экипажами Минобороны РФ и разработчика, сообщает пресс-служба «Ростеха».

Самолет Ту-160М оснащен современным вооружением, комплексом радиоэлектронной борьбы, а также бортовым радиоэлектронным оборудованием, разработанным с использованием передовых технологий в области приборостроения.

Первый опытный Ту-160М был создан в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов дальней авиации, которую сейчас выполняет ПАО «Туполев».

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео UACRussia/YouTube.com (архив)

В марте глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о наращивании выпуска ракетоносцев Ту-160М в Казани. Их производят на Казанском авиастроительном заводе имени Горбунова. Руководитель корпорации назвал самолеты «уникальными машинами» и «грозными по своим боевым возможностям».

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Айрат Назипов
ПромышленностьОПК Татарстан

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