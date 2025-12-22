Казанцев попросили освободить парковки для работы снегоуборочной техники
Это позволит коммунальным службам эффективно очистить дорожное полотно
В Казани в ночь на 23 декабря и в течение дня запланирована уборка снега на ряде городских улиц и парковок. Администрация города обратилась к автовладельцам с просьбой в указанные временные интервалы переставить свои транспортные средства, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд снегоуборочной техники.
Согласно опубликованному распоряжению:
- с 19:00 22 декабря до 07:00 23 декабря уборка будет проводиться на парковках на улице Мулланура Вахитова и на проспекте Победы, 56г;
- с 21:00 22 декабря до 05:00 23 декабря — на парковке на улице Адоратского (участок от улицы Чистопольской до улицы Четаева, зона №216), а также на парковках на улицах Николая Ершова, Патриса Лумумбы и Бондюжской;
- с 21:00 22 декабря до 06:00 23 декабря работы пройдут на парковке на улице Шигабутдина Марджани;
- парковку на улице Яруллина (участок от улицы Комсомольской до улицы Вахитова) планируется очистить с 21:00 до 23:00 22 декабря;
- завершающим этапом станет уборка парковки на улице Олонецкой, 4в (зона №214), которая будет проводиться 23 декабря с 9:00 до 17:00.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».