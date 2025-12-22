Госавтоинспекция Татарстана: из‑за метели и морозов лучше отказаться от дальних поездок

Погода будет нестабильной: днем — с прояснениями, временами со снегом и метелью, при этом видимость может ухудшиться до 1–2 км

Фото: Михаил Захаров

Госавтоинспекция по Татарстану призвала водителей воздержаться от дальних поездок в ближайшие сутки из‑за резко ухудшающихся погодных условий. Согласно прогнозу, с 18:00 22 декабря до 18:00 23 декабря на территории республики ожидаются метель и резкое понижение температуры воздуха — вплоть до 20 градусов, а в западных и северных районах — до 24 .

По данным метеорологов, погода будет нестабильной: днем — с прояснениями, временами со снегом и метелью, при этом видимость может ухудшиться до 1–2 км. Местами возможен гололед. Ветер юго‑западный, позднее сменится на северный, местами с порывами до 14 м/с. Температурный режим также будет меняться: если ночью и утром ожидается до 7, то к вечеру столбик термометра опустится до 17, а на северо‑западе республики — до 24 градусов.

В Госавтоинспекции подчеркивают: такие погодные условия способны существенно осложнить дорожную обстановку и повысить риск дорожно‑транспортных происшествий. В связи с этим водителям рекомендуют:

соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим;

избегать резких маневров;

заранее проверить техническое состояние автомобиля;

по возможности перенести дальние поездки на более благоприятное время.

Рената Валеева