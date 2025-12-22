Боец СВО Сергей Яковлев за минуту нокаутировал соперника

Церемония вручения наград «Алтын Билбау» прошла в рабочей и праздничной атмосфере

Елизавета Ильина — лучшая спортсменка в номинации Алтын Билбау.. Фото: Реальное время

В спортивном комплексе «Дворец единоборств «Ак Барс» состоялся 11-й Международный турнир по боевым искусствам «Татфайт-11», совместно с вручением Национальной республиканской премии в области боевых искусств «Золотой Пояс — Алтын Билбау». На событии, которое посвятили героям-защитникам Отечества разных времен и ветеранам СВО, побывал корреспондент «Реального времени».

«Татарстанский филиал федерации единоборств собрал под своим крылом более 30 федераций»

Субботний день, 20 декабря, для спортивного Татарстана выдался разноплановым. Утром шахматная общественность провожала в последний путь шахматного тренера Равиля Газизова (Равиль Хафизович воспитал гроссмейстера Карину Амбарцумову и мастера Кирилла Торбина), водоплавающее сообщество проводило финальные соревнования республиканского турнира «Связь поколений», где дедушки, бабушки и их внуки выступали в одной команде. Собравшихся от имени Министерства спорта приветствовал заместитель министра Ильдар Садриев. И он же в этот день приветствовал участников 11-го Международного турнира по боевым искусствам «Татфайт-11» и лауреатов премии в области боевых искусств «Золотой Пояс — Алтын Билбау».



Первый бой вечера состоялся между двумя татарстанскими бойцами Ринатом Гайфутдиновым и Аскаром Низамовым. Поскольку оба юниора представляют тайский бокс, то перед поединком они практически синхронно исполнили ритуальный танец Вай Кру Рам Муай, который удивительным образом вошел в соревновательную программу. Почему-то в японском карате, китайском кунг-фу, корейском тхэквондо, русском рукопашном бою обходятся без ритуалов, но у тайцев свои правила проведения поединка.



Сам бой завершился победой казанца Аскара Низамова, чей наставник Роберт Халиуллин возглавляет республиканскую федерацию по этому виду единоборств. Памятуя о том, что Халиуллин был первым наставником легендарного казанского боксера Вадима Токарева, на его пути от тренировок по хоккею к занятиям кикбоксингом, отметим этого наставника как одну из легенд по боевым единоборствам. Любопытно, что его отмечали отдельно от всех: Халиуллин не успел к общему награждению, и президент филиала Российского союза боевых искусств по Республике Татарстан Фархат Хуснутдинов чествовал его персонально.

— Проведение подобного мероприятия в конце года стало хорошей традицией, — комментировал Садреев. — Единоборства в нашей республике пользуются большой популярностью. Филиал собрал под своим крылом более 30 федераций с числом занимающихся более 20 тысяч спортсменов. В течение года мы проводили соревнования различного уровня, а под занавес в 11-й раз проводим международный старт, объединив его с вручением премии «Алтын Билбау».

Ильдар Садриев. Реальное время / realnoevremya.ru

«В 2026 году будут отмечать 50-летний юбилей с начала развития в Татарстане киокушинкая»

Сооснователь Международной профессиональной бойцовской лиги «Татфайт» Александр Даренков делился своими наблюдениями: «Спорт объединяет. Я думаю, многие видели, как на Играх стран БРИКС выступали спортсмены, представляющие, скажем там, недружественные России страны. Тем не менее находились люди, которые готовы приехать в Россию, и мы всегда рады таким, если они уважают нашу страну. Соблюдают все ее правила, не высказываясь против».

Даренков предвосхитил события следующего года, рассказав о том, что в республике будут отмечать 50-летний юбилей с начала развития в Татарстане такого стиля карате, как киокушинкай. Осенью в Казани прошли международные соревнования «Казанский Барс» по киокушинкай среди юношей и девушек до 17 лет. В соревнованиях принимали участие 255 спортсменов из 16 стран: Ирана, Сирии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Колумбии, Нигерии и государств СНГ. Россияне выступали со всеми атрибутами государственной власти — гимн, флаг, что отметили руководители татарстанских федераций боевых искусств.

Александр Даренков (справа) поздравляет Фархата Хуснутдинова. Реальное время / realnoevremya.ru

Неожиданная развязка в поединке татарстанца с гостем из Туркменистана

Во втором поединке вечера гость из Таджикистана Комеб Джомадов одержал досрочную победу во втором раунде над татарстанцем Ильей Новиковым. Сам поединок протекал по сценарию таджикистанца, который искал своего спортивного счастья в партере и во втором раунде перешел на удушающий. После чего натянул на себя футболку с фотографией мальчика по имени Кобилджон, по-видимому, отмечавшего 16 декабря свой очередной день рождения.

Далее снова был татарстанский междусобойчик, по итогам которого казанец Максим Андреев одолел нижнекамца Эмина Кашапова. Некий реванш был взят в поединке более тяжелой весовой категории, где сечка казанца Карима Лутфуллина плюс пропущенный удар сподвигли его секундантов на то, чтобы остановить бой досрочно. Победителем был объявлен его соперник из Нижнекамска Ильяс Хабибуллин.

Очередным международным поединком стала встреча казанца Дмитрия Мухаметшина и Азима Эсенова из Туркменистана. Интереснейший бой: Эсенов, высочайший для своей категории, легко выбрасывал ноги, как кузнечик, в одну калитку выиграв первый раунд. Вертушки, удары с разворота, вся красота и балет боевых единоборств в лучших традициях, казалось, приведут к досрочной победе. Татарстанец Мухаметшин просто не мог подобраться к противнику, из которого как будто выпустили воздух прямо посередине второго раунда, поскольку он очень быстро и очень сильно подсел физически. В конечном счете Мухаметшин, перетерпев тяжелейшие четыре минуты, в течение которых очень много напропускал, прижал соперника к клетке и за пять секунд выбил из него дух. До гонга оставались те же пять секунд, до звука которого рефери прекратил бой. Секунданты туркмена были не согласны с этим решением, но их боец просто сел на канвас, не готовый к продолжению какой-либо физической деятельности.



Показательные выступления по айкидо. Реальное время / realnoevremya.ru

Лучшими единоборцами были признаны представители ушу

Тем временем были озвучены имена лучших спортсменов республики по итогам 2025 года. Ими стали представители одного вида единоборств — ушу. Это Елизавета Ильина из Казани и зеленодолец Михаил Минаков.

Предпоследний бой вечера оказался самым краткосрочным по времени проведения. В поединке двух нижнекамцев Даниила Мусина и Кирилла Коновнина менее фактурный Мусин дважды посылал соперника в нокдаун. Начинал атаку ударами ног, а затем, войдя на необходимую дистанцию, проводил двоечки с рук. Две атаки — два нокдауна, одна победа техническим нокаутом.



Официальный бюджет мероприятия, потраченный на призовые, составил 300 тысяч рублей. Раньше бывало и побольше, но, как объяснили организаторы, сейчас основные денежные потоки идут на СВО, и они, что называется, подтянули свои билбау. Впрочем, единоборства никогда не роскошествовали, будучи первыми только в период, когда Родине приходится тяжело и требовалась помощь ребят с накаченными мышцами и железной волей. Как отмечал один из таковых — участник главного поединка вечера Сергей Яковлев: «Могу сказать по себе, что спорт закалил во мне дух, характер и придал умение преодолевать трудности».



«Татфайт» — это всегда зрелищно. Реальное время / realnoevremya.ru

Помимо Яковлева, его соратники, приглашенные в качестве почетных участников, как награждались сами, так и участвовали в церемониях награждения победителей боев, поднимаясь в восьмиугольник для вручения призов победителям профессиональных боев.

Мы подошли к главному поединку, в котором Яковлеву противостоял Александр Орищенко из Краснодара, который заменил анонсированного Амина Махмадиерова из Стерлитамака. И тут все происходило максимально быстро. Переведя соперника в партер, Яковлев, заняв доминирующую позицию, нанес несколько ударов в корпус и в голову, видимо, пробив ему грудную клетку.