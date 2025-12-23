Количество китайских студентов в российских вузах достигло 56 тысяч

Число российских студентов, обучающихся в КНР, увеличилось до 21 тысячи

Количество китайцев, обучающихся в российских вузах, достигло рекордных показателей. По данным Министерства образования КНР, озвученным послом России Игорем Моргуловым, численность китайских студентов составила 56 тысяч человек. Еще примерно 10 тысяч изучают русский язык на подготовительных факультетах и курсах, пишет ТАСС.

Посол подчеркнул значительное увеличение интереса к обучению в России среди молодых китайцев. Так, в 2025 году зафиксировано повышение количества визовых запросов от граждан Китая для образовательных целей на 25%. Российско-китайская дорожная карта предусматривает достижение показателя в 100 тысяч взаимных студенческих обменов к 2030 году.

Обратная тенденция тоже заметна: число российских студентов, обучающихся в КНР, увеличилось до 21 тысячи, по итогам учебного года — 2024/2025.

