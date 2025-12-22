Исследование: в 2025 году новостройки Челнов подорожали быстрее инфляции, на 29%

Это наиболее значительный прирост цен среди всех городов России

Фото: Динар Фатыхов

Средняя цена квадратного метра в новостройках за год увеличилась на 14%, достигнув 186 тыс. рублей. Этот темп роста превысил уровень официальной инфляции. Наиболее значительный прирост цен зафиксирован в Севастополе, Набережных Челнах, Барнауле, Москве и Самаре — в этих городах стоимость «квадрата» выросла на 29% и более. Об этом «Реальному времени» сообщили в «Циане».

Число же сделок за год сократилось на 8%. Однако в последние месяцы 2025 года на рынке наметился восстановительный рост. Объем предложения снизился на 9% за год. Отрицательная динамика наблюдается не только в столичном регионе, но и в большинстве других крупных городов.

Эксперты выделяют несколько ключевых причин удорожания новостроек. Во‑первых, в цену стали включать банковские комиссии либо учитывать затраты и риски, связанные с продажами в рассрочку. Во‑вторых, сохраняется высокая стоимость строительства из‑за удорожания проектного финансирования. В‑третьих, изменилась структура предложения: более дешевые и компактные лоты раскупаются быстрее, что влияет на среднерыночный показатель. В‑четвертых, временный рост спроса после повышения доступности ипотеки позволил застройщикам реже предоставлять скидки и чаще индексировать цены.

Реальное время / realnoevremya.ru

На перспективу 2026 года аналитики «Циана» прогнозируют рост цен на рынке новостроек на 13—15%. Как поясняет директор направления первичной недвижимости компании Артем Глебов, такая динамика ожидается на фоне предполагаемого снижения ключевой ставки (что может стимулировать спрос) и изменения структуры предложения. В 2025 году количество новых проектов заметно сократилось, поэтому на рынке остается меньше доступного жилья на ранней стадии строительства, что также способствует росту цен.



Рената Валеева