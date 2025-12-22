Татарстан — лидер по размеру зарплат в ПФО, а работодатели хотят видеть продажников, умеющих работать с ИИ
Hh.ru назвал ключевые показатели рынка найма в Татарстане по итогам 2025 года и обозначил тренды на 2026-й
Проведенное hh.ru исследование, представленное директором подразделения Поволжья Альбиной Султановой, показало, что рынок труда Татарстана находится в авангарде в сравнении с другими регионами ПФО, а количество вакансий с обязательным навыком пользования ИИ вырастет, но незначительно. Подробнее — в материале «Реального времени».
Татарстан снова в топе по ПФО как по количеству вакансий, так и по размеру зарплат
Одним из результатов стало выявление региональных особенностей структуры занятости. Значительная часть вакансий пришлась на категории рабочего персонала и продаж. На каждую из них приходится по 22%. Замыкает тройку лидеров производство и сервисное обслуживание — 16%.
— Среднее значение hh.индекса — соотношение резюме на вакансию — в 2025 году составило 6,5 резюме на вакансию, это оптимальный уровень. При этом Татарстан занимает самый большой объем — 17% от всего количества вакансий в Приволжском федеральном округе. Это первое и устойчивое место. В Татарстане комфортнее найти работу, если мы сравниваем по аналогичным городам, — отметила директор подразделения Поволжья Альбина Султанова.
Вместе с тем Татарстан занимает лидирующую позицию по медиане зарплатных предложений — 78,2 тыс. рублей.
При этом, как отмечает спикер, второе и третье места — с показателями 76,8 тыс. рублей и 72,3 тыс. рублей — занимают Башкирия и Нижегородская область. Однако их позиции в том числе обусловлены большим количеством вакансий, предлагающих вахтовую работу, предусматривающую большую зарплату.
Дефицит кадров присутствует, но в этих сферах они не лидеры по зарплатам
Султанова также отмечает нехватку кадров, особенно в сфере массового найма — розничной торговле, а также медицине и фармацевтике. При этом в hh.ru выделяют еще одну характерную особенность — замедление динамики увеличения числа открываемых вакансий. Показатель упал на 20% по сравнению с прошлым годом, что сигнализирует о переходе работодателей к более рациональному подходу в привлечении персонала и фокусировке на сохранении имеющихся сотрудников.
— Наиболее дефицитными профессиями стали дворники, повара и кондитеры, продавцы и кассиры, товароведы, маляры, штукатуры, заведующие аптекой и врачи, — отмечают в hh.ru.
В то же время наиболее высокооплачиваемыми профессиями стали курьеры и водители — с зарплатами более 140 тыс. рублей.
ИИ потребуется всем, но некоторые из работодателей радикально против
По словам менеджера по комплексному сопровождению клиентов hh.ru Инны Рамазановой, по итогам 11 месяцев 2025 года работодатели опубликовали 1,6 тыс. вакансий с требованием или пожеланием наличия навыков работы с искусственным интеллектом у соискателей. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом доля от общего числа вакансий составляет менее 1%.
Чаще других наличие этих навыков отображается в вакансиях для менеджеров по продажам, дизайнеров и художников, а также программистов.
— Конкретные навыки требуются от программистов и разработчиков. От менеджеров по продажам ожидают готовности обучаться ИИ, — отмечают в компании.
По словам собеседника, продажники используют ИИ, например, для резюмирования итогов встречи или помощи с оптимизацией рабочих процессов. Что касается рутинных задач, речь идет о поиске информации, генерации контента, помощи с идеями и стратегиями или составлении отчетов. Со слов Рамазановой, чаще всего ИИ используется в сфере маркетинга и рекламы, информационных технологиях, искусстве и массмедиа, а также в сфере управления персоналом.
В то же время только половина работодателей позитивно относится к использованию ИИ их сотрудниками, при этом 2% радикально против и запрещают. Чаще подобные запреты встречаются в государственных компаниях или фирмах, связанных с информационной безопасностью.
По словам Рамазановой, трендом 2026 года станет незначительный, но рост количества вакансий, в которых в качестве рекомендуемого навыка будет умение пользоваться ИИ. Но при этом их количество не покажет взрывного роста. Ожидается, что сами работодатели будут следовать принципу «ИИ не заменит человека, а станет его помощником».
