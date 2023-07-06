В Татарстане хотят ввести крупные штрафы за использование беспилотников

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В Татарстане за нарушение запрета на использование беспилотника могут ввести крупные штрафы. Соответствующий законопроект на рассмотрение Госсовета внес прокурор республики Илдус Нафиков.

Согласно документу, он предложил добавить в КоАП России ст. 2.21 («Несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Татарстан, предусматривающих реализацию мер в рамках режима (уровня базовой готовности)»).

За нарушение закона физлиц предлагают штрафовать на сумму от 1 до 4 тыс. рублей, должностных лиц — от 15–40 тыс. рублей, а организации — от 200 до 300 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

При повторном нарушении татарстанцев могут оштрафовать до 5 тыс. рублей. Штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 тыс. рублей, для компаний — от 300 до 500 тыс. рублей.

В конце ноября прошлого года на территории Татарстана запретили использовать беспилотные воздушные суда. Мера была введена в целях усиления охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, безопасности объектов промышленности и транспортной инфраструктуры Татарстана. Впрочем, в некоторых случаях действуют исключения.

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Айрат Назипов