Путин учредил почетное звание «Заслуженный сотрудник войск национальной гвардии РФ»

Оно будет присваиваться, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный сотрудник войск национальной гвардии Российской Федерации». Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов и вступил в силу со дня подписания.

Новая награда призвана усовершенствовать государственную наградную систему РФ. Почетное звание будет присваиваться, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности в войсках Национальной гвардии РФ, органах внутренних дел России или внутренних войсках МВД.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Обязательное условие — наличие у кандидата ведомственных наград федеральных органов государственной власти либо органов государственной власти субъектов РФ.

Войска Росгвардии были созданы в 2016 году на базе внутренних войск МВД и выполняют широкий круг задач: от охраны общественного порядка до борьбы с терроризмом и экстремизмом, обеспечения режимов чрезвычайного положения и территориальной обороны.

Рената Валеева