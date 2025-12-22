В Татарстане разработали план развития экспорта продукции агрокомплекса республики

Цель плана — обеспечить устойчивый экономический рост и повысить благосостояние региона

Фото: Реальное время

В Татарстане разработали план мероприятий по развитию экспорта продукции агрокомплекса республики на 2025—2030 годы. Цель данного плана — обеспечить устойчивый экономический рост и повысить благосостояние региона, а также поднять конкурентоспособность татарстанской продукции на мировом рынке. Контролировать исполнение этого распоряжения поручили министру сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марату Зяббарову.

Для реализации целей власти поставили перед Минсельхозом республики восемь задач:

Увеличить объем производства экспортной продукции, создать новые производственные мощности и расширить номенклатуру производимой экспортной продукции для ее последующего продвижения на зарубежных рынках.

Обеспечить эпизоотическое и фитосанитарное благополучие на территории республики.

Привлечь новых участников внешнеэкономической деятельности агрокомплекса Татарстана.

Развить транспортно-логистическую и товаропроводящую инфраструктуры, в том числе в рамках создания международного транспортного коридора «Запад — Восток», а также в рамках развития каналов сбыта продукции агрокомплекса Татарстана и нового сухопутного зернового коридора.

Продвигать продукцию агрокомплекса на внешние рынки и создавать устойчивые и сбалансированные торгово-экономические и кооперационные связи с новыми рынками сбыта, расширять деловые связи с дружественными рынками и диверсифицировать поставки на них.

Повышать экспортную грамотность.

Развивать экспорт продукции, произведенной по стандарту «Халяль», в том числе совершенствовать систему обучения данному стандарту и транспортно-логистические услуги в отношении данного вида продукции.

Организовать систему управления экспортно ориентированным развитием агрокомплекса республики.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Отмечается, что для решения поставленных задач в республике намерены до конца 2026 года создать реестр перспективных инвестиционных идей, разработать типовые экспортно ориентированные инвестиционные проекты, а также ежегодно мониторить динамику объемов производства сельхозпродукции, проводить опросы экспортно ориентированных предприятий на тему сложностей в выходе на рынки стран.

Ранее сообщалось, что Татарстан поставил в Китай в течение 2025 года 63,7 тысячи тонн агропродукции. Наиболее крупными статьями экспорта стали семена льна (11,5 тыс. тонн), овсяное зерно (2,7 тыс. тонн), растительные масла (22 тыс. тонн) и свекловичный жом (27,5 тыс. тонн).

Никита Егоров