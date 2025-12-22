В Татарстане разработали план развития экспорта продукции агрокомплекса республики
Цель плана — обеспечить устойчивый экономический рост и повысить благосостояние региона
В Татарстане разработали план мероприятий по развитию экспорта продукции агрокомплекса республики на 2025—2030 годы. Цель данного плана — обеспечить устойчивый экономический рост и повысить благосостояние региона, а также поднять конкурентоспособность татарстанской продукции на мировом рынке. Контролировать исполнение этого распоряжения поручили министру сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марату Зяббарову.
Для реализации целей власти поставили перед Минсельхозом республики восемь задач:
- Увеличить объем производства экспортной продукции, создать новые производственные мощности и расширить номенклатуру производимой экспортной продукции для ее последующего продвижения на зарубежных рынках.
- Обеспечить эпизоотическое и фитосанитарное благополучие на территории республики.
- Привлечь новых участников внешнеэкономической деятельности агрокомплекса Татарстана.
- Развить транспортно-логистическую и товаропроводящую инфраструктуры, в том числе в рамках создания международного транспортного коридора «Запад — Восток», а также в рамках развития каналов сбыта продукции агрокомплекса Татарстана и нового сухопутного зернового коридора.
- Продвигать продукцию агрокомплекса на внешние рынки и создавать устойчивые и сбалансированные торгово-экономические и кооперационные связи с новыми рынками сбыта, расширять деловые связи с дружественными рынками и диверсифицировать поставки на них.
- Повышать экспортную грамотность.
- Развивать экспорт продукции, произведенной по стандарту «Халяль», в том числе совершенствовать систему обучения данному стандарту и транспортно-логистические услуги в отношении данного вида продукции.
- Организовать систему управления экспортно ориентированным развитием агрокомплекса республики.
Отмечается, что для решения поставленных задач в республике намерены до конца 2026 года создать реестр перспективных инвестиционных идей, разработать типовые экспортно ориентированные инвестиционные проекты, а также ежегодно мониторить динамику объемов производства сельхозпродукции, проводить опросы экспортно ориентированных предприятий на тему сложностей в выходе на рынки стран.
Ранее сообщалось, что Татарстан поставил в Китай в течение 2025 года 63,7 тысячи тонн агропродукции. Наиболее крупными статьями экспорта стали семена льна (11,5 тыс. тонн), овсяное зерно (2,7 тыс. тонн), растительные масла (22 тыс. тонн) и свекловичный жом (27,5 тыс. тонн).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».