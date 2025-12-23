МИД опроверг эвакуацию российского посольства в Венесуэле

В МИД подчеркнули, что подобные утверждения являются не чем иным, как попыткой спровоцировать общественное мнение

Министерство иностранных дел России официально заявило, что информация об эвакуации сотрудников российского посольства из Венесуэлы, появившаяся в зарубежных средствах массовой информации, абсолютно недостоверна, пишет ТАСС.

Ранее американское агентство Associated Press сообщило о подготовке дипломатических ведомств к возможным чрезвычайным ситуациям в Венесуэле. Однако в российском МИД подчеркнули, что подобные утверждения являются не чем иным, как попыткой спровоцировать общественное мнение.

Одновременно ведомство выразило обеспокоенность агрессивными действиями Вашингтона в отношении Венесуэлы. Американская сторона размещает корабли и военную технику в непосредственной близости от берегов южноамериканской республики. Представитель МИД Александр Щетинин выразил надежду, что руководство США воздержится от необдуманных шагов, способных дестабилизировать обстановку в регионе.

