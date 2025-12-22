В Госдуме опровергли разработку запрета соцсетей для детей и подростков

Ранее депутат предложил последовать примеру Австралии, где аналогичные меры распространяются на подростков до 16 лет

Фото: Артем Дергунов

В Госдуме не ведется проработка инициативы о запрете доступа детей и подростков к соцсетям. Об этом сообщил первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин («Единая Россия»). Его слова передает ТАСС.

Заявление стало ответом на предложение зампреда думского Комитета по информполитике Андрея Свинцова, который выступил за введение ограничений на пользование соцсетями для детей до 14 лет. В качестве примера Свинцов привел Австралию, где аналогичные меры распространяются на подростков до 16 лет.

Горелкин подчеркнул, что эффекты от австралийского опыта пока не имеют однозначной оценки. По его словам, несмотря на официальные заявления австралийских властей об успехах, наблюдается тенденция к миграции несовершеннолетних на цифровые платформы, не сотрудничающие с регуляторами.

— Происходит массовая миграция детей в неконтролируемые уголки интернета — и это, на мой взгляд, намного опаснее, — отметил депутат.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ранее Андрей Свинцов изложил комплекс мер по усилению контроля в цифровой среде. Помимо ограничения доступа к соцсетям для детей до 14 лет, он предложил ввести обязательную верификацию аккаунтов через портал «Госуслуги» и блокировку фейковых страниц. По мнению депутата, такая верификация позволит существенно сократить объем контента, создаваемого ботами. Свинцов признал, что полностью исключить обход ограничений невозможно — дети могут регистрироваться под чужими данными, однако жесткость закона обяжет соцсети блокировать подобные аккаунты.

Инициатива о верификации через «Госуслуги» затрагивает не только несовершеннолетних: по задумке автора, каждый пользователь должен будет подтверждать личность, что ограничит возможности для анонимного размещения контента. Свинцов обратил внимание, что нынешние механизмы модерации соцсетей не всегда позволяют эффективно выявлять и блокировать фейковые аккаунты.



Рената Валеева