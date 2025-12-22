Ретейлер «Ашан» опроверг слухи об уходе с российского рынка

Его присутствие на отечественном рынке насчитывает более 20 лет

Ретейлер «Ашан» официально опроверг появившиеся сообщения о возможном уходе с российского рынка. В заявлении пресс‑службы компании подчеркивается, что «Ашан Ритейл Россия» продолжает операционную деятельность в штатном режиме и не планирует вносить изменения в организацию работы.

В сообщении особо отмечено, что российская структура ретейлера функционирует автономно — без привлечения инвестиций от материнской компании. При этом торговая сеть не только сохраняет действующие магазины, но и намерена расширять присутствие на рынке: в планах компании значится открытие новых супермаркетов.

Ключевой задачей бизнеса остается обеспечение населения качественными товарами по доступным ценам, заявили в компании.

Реальное время / realnoevremya.ru

Еще в октябре 2024 года в российском филиале «Ашан» опровергли информацию об уходе ретейлера из страны, назвав это слухом. Ранее иностранное издание La Lettre сообщало, что французская компания Auchan рассматривает возможность продажи своего бизнеса в России.

На сегодняшний день сеть «Ашан» входит в число крупнейших международных ретейлеров, представленных в России. Ее присутствие на отечественном рынке насчитывает более 20 лет — первый гипермаркет сети открылся в Москве в 2002 году.

Рената Валеева