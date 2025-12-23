Казанский мясокомбинат оштрафовали на 700 тыс. рублей за продукцию с сальмонеллой

Все некачественное мясо уничтожили

Фото: Динар Фатыхов

Роспотребнадзор по Татарстану проверил «Мясокомбинат Казанский» после сигнала из Самарской области. Там обнаружили мясную продукцию предприятия, которая не соответствовала санитарным нормам.

Во время проверки в Казани специалисты взяли образцы продукции на анализ. Лаборатория подтвердила: в одном из мясных полуфабрикатов есть опасная бактерия — сальмонелла. Всю некачественную продукцию уничтожили.

За нарушение правил производства мяса комбинат оштрафовали на 700 тыс. рублей. Дело рассмотрел Арбитражный суд. Это уже второй штраф для предприятия в 2025 году. Ранее за похожее нарушение (несоответствие продукции санитарным нормам) комбинат заплатил 300 тыс. рублей. Напомним, что ранее Роспотребнадзор приостановил выпуск опасной молочной продукции в Татарстане.

Наталья Жирнова