Владимир Кашин: «Татарстан показывает пример — более 80% пашни использует»

Фото: realnoevremya.ru/ Елизавета Пуншева

В Казани в рамках «Всероссийского дня поля», посвященного вопросам агропромышленной отрасли России, прошло заседание Госсовета РФ по направлению «Сельское хозяйство». Участники встречи обсудили темы импортозамещения сельхозтехники, урожайности и состояния АПК. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Несмотря на частую засуху, ни одного пожара не было»

Более 5,2 млн тонн урожая зерновых собрали в Татарстане минувшим летом — это «достойный результат», отметил премьер-министр республики Алексей Песошин в ходе заседания Госсовета. Более 920 тысяч тонн картофеля было собрано, добавил он.

— Это позволяет не только полностью обеспечивать потребности жителей республики, но и поставлять значительный объем продукции за ее пределы. Особое внимание уделяется технологическому обеспечению производства, — подчеркнул Алексей Песошин.

Более 5,2 млн тонн урожая зерновых собрали в Татарстане минувшим летом — это «достойный результат», отметил премьер-министр РТ Алексей Песошин. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

По его словам, основной задачей на данный момент является внедрение отечественных технологий в сферу агропромышленности и формирование технологического суверенитета.

Так, из эксплуатируемой в Татарстане техники лишь 11% тракторов и 30% сельскохозяйственных машин являются импортными. Кроме того, около 2 тысяч наименований запасных частей выпускаются отечественными производителями, в том числе татарстанскими.

Песошин также сообщил, что ежегодно на модернизацию агропромышленных технологий из бюджета республики выделяется 1,8 млрд рублей. В 2022 году удалось обновить более 3 тысяч тракторов и комбайнов.

За 30 лет посевные площади сельскохозяйственных культур в Татарстане сократились в 1,2 раза. Это минимальный показатель по Приволжскому федеральному округу, сообщил в свою очередь председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

— По отдельным регионам Поволжья у нас в разы сократилась посевная площадь — в 2,6—2,7 раза. Татарстан у нас здесь показывает пример с точки зрения того, что более 80% пашни используется к уровню 90-го года. Они пример показывают и тем, что у них за последние 20 лет, несмотря на частую засуху, ни одного пожара не было, — подчеркнул он.



«Технологический суверенитет — это не только техника»

В целом по России 85% зерноуборочных и 73% кормоуборочных комбайнов производят местные предприятия. При этом 54% тракторов поставляют из Белоруссии и 10% из других стран, сообщил директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза страны Роман Некрасов.

— Технологический суверенитет — это не только техника. Данные науки говорят о том, что сегодня техника и технологии определяют на 30% формирование урожая, химические удобрения — на 25%, еще 25% — природно-климатические условия и 20% — сортовые семена. 75% — это управляемые факторы, — подчеркнул он.

По словам Некрасова, Минсельхоз России обеспечивает финансирование мероприятий агропрома в полном объеме. Этого достаточно для поддержания темпов технологической модернизации.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Одну из наибольших проблем отрасли озвучил Владимир Кашин. По его словам, в России ощущается острый дефицит кадров в АПК.

Так, за последние 10 лет в России закрылись 343 конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов со 117 тысячами сотрудников. Количество сотрудников сократилось в 1,5 раза.

Согласно приведенной спикером статистике, в 1990 году в России функционировали 44,3 тысячи профтехучилищ. В течение 30 лет их количество ежегодно сокращалось, достигнув полутысячи к 2021 году. Что касается работников АПК, их число по стране достигало 1,3 миллиона человек. За тот же период количество аграриев уменьшилось до 140 тысяч.



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Елизавета Пуншева