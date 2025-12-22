Комплекс больницы при фабрике Крестовниковых в Казани продают за 382,6 млн рублей
Лот состоит из объектов, обладающих историко-культурной ценностью, включая здание больницы, возведенное в 1914 году
Власти Татарстана приняли решение продать исторический комплекс зданий, состоящий из поликлиники, больницы, административных строений и земельного участка, расположенный в Казани по адресу: улица Ватутина, 13.
Лот состоит из объектов, обладающих историко-культурной ценностью, включая здание больницы, возведенное в 1914 году и признанное памятником архитектуры регионального значения. Общая площадь реализуемого комплекса составляет около 3 278 квадратных метров, а площадь земельного участка достигает 8 110 квадратных метров.
Начальная стоимость лота установлена в размере 382,6 млн рублей
Новый владелец обязан соблюсти особые условия по реставрации и сохранению исторических зданий, являющихся объектами культурного наследия. Кроме того, предусмотрены строгие требования к выполнению ремонтных и восстановительных работ, гарантирующих сохранение архитектурной ценности комплекса.
Торги пройдут в соответствии с российским законодательством и нормативно-правовыми актами Республики Татарстан, обеспечивая открытость и справедливость процедуры.
Напомним, что в июне этого года «Реальное время» сообщало о планах республиканских властей реализовать здание до конца 2025 года. Тогда же глава Комитета по охране памятников Иван Гущин заявлял, что «объект находится в ограниченно работоспособном состоянии и требует значительных вложений».
