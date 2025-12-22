Крупные банки снизили ставки по вкладам вслед за Центробанком

Наименьшее снижение было зафиксировано по трехмесячным депозитам

Крупные российские банки начали корректировать процентные ставки по вкладам вслед за решением Банка России снизить ключевую ставку до 16% годовых в минувшую пятницу. С 19 по 22 декабря доходность депозитов снизилась по всей линейке продуктов, сообщили «Финуслуги».

Аналитики, проанализировавшие индекс вкладов на срок от трех месяцев до трех лет при размещении 100 тысяч рублей, отмечают, что наименьшее снижение было зафиксировано по трехмесячным депозитам, по которым банки традиционно поддерживают более высокие ставки в целях привлечения краткосрочных средств. Так, средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 крупнейших банков по состоянию на 22 декабря составила 15,43%, снизившись на 0,08 процентного пункта относительно 19 декабря, дня заседания совета директоров Банка России.

Дальнейшая динамика ставок показала более выраженное снижение: средняя ставка по полугодовому вкладу установилась на уровне 14,57% (-0,16 процентного пункта за аналогичный период), по годовому — 13,37% (-0,13 процентного пункта), по вкладу на 1,5 года — 11,60% (-0,12 процентного пункта). Двухлетние депозиты теперь предлагают в среднем 11,27% (-0,13 процентного пункта), а трехлетние — 10,73% (-0,16 процентного пункта).



Согласно анализу «Финуслуг», снижение ставок было зафиксировано в шести банках из двадцати крупнейших по объему средств населения, а в двух банках наблюдалась разнонаправленная динамика. Хотя точечные повышения ставок имели место — на 0,09 процентного пункта по годовому вкладу и на 0,5 процентного пункта по трехмесячному вкладу — в остальных случаях ставки активно снижались. Диапазон снижения колебался от 0,5 до 1,3 процентного пункта. Максимальная ставка среди топ-20 банков опустилась с 18,5% до 18%. Крупнейшие банки, входящие в топ-20, аккумулируют значительную часть розничных вкладов, поэтому введенные ими изменения напрямую влияют на сбережения миллионов россиян.

Рената Валеева