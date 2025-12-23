Метшин, Морозов и Топилин вошли в топ-100 депутатов ГД по эффективности

Илья Вольфсон улучшил свою позицию на 12 пунктов и занял 117-е место

Фото: Дарья Пинегина

Депутаты Госдумы от Татарстана Айдар Метшин, Олег Морозов и Максим Топилин попали в топ-100 рейтинга полезности парламентариев, опубликованного площадкой «Депутат Клуб». Исследование охватывало период с июля по декабрь 2025 года и оценивалось по четырем показателям: народное голосование, активность в Госдуме, медийность и оценка экспертов.

Метшин получил коэффициент полезности 37,63 и занял 66-е место, Морозов набрал 37,54 балла и расположился на 68-й строчке, а Топилин с результатом 36,98 балла занял 74-ю позицию. Другие депутаты из Татарстана также получили оценки: Илья Вольфсон улучшил свою позицию на 12 пунктов и занял 117-е место с коэффициентом 34,02, Альфия Когогина оказалась на 119-м месте (33,95), Ильдар Гильмутдинов занял 280-е место (26,36), Айрат Фаррахов — 287-е (26,07), Татьяна Ларионова — 295-е (25,86), Руслан Гаджиев — 297-е (25,83), Рустам Калимуллин — 345-е (24,03), Марат Нуриев — 364-е (23,56), Азат Ягафаров — 369-е (23,16), Артем Прокофьев — 402-е (22,07), Ирек Богуславский — 406-е (21,87), Анатолий Иванов — 424-е (18,48).

Первые строки рейтинга заняли председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, вице-спикер Ирина Яровая и председатель думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ранее «Реальное время» сообщало, что депутаты Госдумы будут работать 1 января 2026 года.



Дмитрий Зайцев