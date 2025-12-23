Володин заявил, что депутаты Госдумы будут работать 1 января

Он добавил, что депутаты должны осознавать ответственность, которая лежит на них

Фото: Дарья Пинегина

Депутаты Госдумы будут работать 1 января 2026 года. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на пленарном заседании.

— Я напомню, что 1 января официально стал нерабочем днем в России в 1947 году. Однако мы будем с вами работать. А как вы хотели? Если хотите менять мир, то начните с себя. Вот мы и будем с себя начинать, — сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.

Володин также добавил, что депутаты должны осознавать ответственность, которая лежит на них.

— Если депутаты приезжают в свои избирательные округа, то они должны решать проблемы населения и находить способы и пути решения вопросов, которые людей волнуют, — резюмировал Володин.

Никита Егоров