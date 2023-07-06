В Казани открыли ралли «Шелковый путь»
В Казани состоялась церемония открытия ралли «Шелковый путь», передает корреспондент «Реального времени» с места событий.
С речью к участникам и гостям обратились раис Татарстана Рустам Минниханов и глава МИД России Сергей Лавров.
Выступления официальных лиц завершены, сейчас проходит презентация участников ралли. Она должна завершиться в районе 22.30, после чего будет дан старт гонке.
Маршрут ралли «Шелковый путь» пролегает через территории 13 регионов России. Общая дистанция — 5,2 тысячи километров. Завершится гонка в Москве 15 июля. Специально перед этим ралли спортивная редакция «Реального времени» напоминает о том, как стартовали советские автоспортсмены, а на самом престижном ралли «Париж — Дакар» выступали советские автомашины «Лада-Нива».
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