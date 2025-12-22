Между Рубио и Уиткоффом возник раскол по украинскому вопросу, пишет NBC

Суть конфликта заключается в соперничестве за роль ведущего переговорщика от США

В американской дипломатической команде, занимающейся урегулированием российско‑украинского конфликта, обозначились разногласия между госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на действующих и бывших американских и европейских чиновников.

Суть конфликта заключается в соперничестве за роль ведущего переговорщика от США. По данным источника, напряженность проявилась во время ноябрьских переговоров с украинской стороной в Швейцарии. Тогда Стив Уиткофф отправился на встречу с представителями Киева раньше запланированного срока — по мнению трех источников NBC News, это была попытка провести переговоры в обход Марко Рубио. Примечательно, что Уиткофф не уведомил о своих планах ни Рубио, ни других сотрудников Госдепартамента, что было расценено как стремление самостоятельно определять повестку диалога.

Несмотря на это, Марко Рубио успел прибыть к началу переговоров и провел встречу с украинскими коллегами. Однако уже через несколько дней, как утверждают собеседники телеканала, Уиткофф организовал новую встречу с украинской стороной — на этот раз в Майами, вновь не поставив в известность госсекретаря.

Официальные представители американской дипломатии отрицают наличие конфликта. Пресс‑секретарь Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что между Рубио и Уиткоффом сохраняются тесные рабочие отношения, а сами они являются друзьями. А Марко Рубио на пресс‑конференции подчеркнул, что «никто не предпринимает самостоятельных действий».

Между тем информация о трениях в переговорной команде подтверждается и другими источниками. В ноябре издание Financial Times сообщало, что Рубио дистанцировался от спорного мирного предложения по Украине, состоявшего из 28 пунктов, заявив, что документ не отражает позицию администрации Трампа. А 2 декабря газета The Times написала, что Стив Уиткофф совместно с Джаредом Кушнером, зятем американского лидера и бизнесменом, фактически отстранили Рубио от участия в переговорном процессе по украинскому вопросу.

Рената Валеева