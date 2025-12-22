Спрос на ИИ‑навыки в Татарстане вырос в 2,6 раза

В республике за январь–ноябрь 2025 года число резюме с упоминанием ИИ‑навыков увеличилось на 163%

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году на рынке труда России и Татарстана наблюдается стремительный рост востребованности навыков работы с ИИ. В республике за январь—ноябрь 2025 года число резюме с упоминанием ИИ‑навыков увеличилось на 163% (в 2,6 раза), а средние зарплатные ожидания соискателей выросли на 14 %. Об этом «Реальному времени» сообщили в «Авито Работа».

По России количество резюме с указанием навыков работы с ИИ за год выросло на 167%, а зарплатные ожидания кандидатов повысились на 16%. Такой рост обусловлен тем, что нейросети прочно вошли в рабочий процесс многих отраслей — работодатели все чаще рассматривают владение ИИ как базовое требование, а соискатели включают этот навык в резюме, чтобы соответствовать актуальным запросам рынка.

Анализ по отраслям показывает, что наибольший прирост резюме с указанием ИИ‑навыков зафиксирован в сфере маркетинга, рекламы и PR: за 2025 год их число выросло на 177% (почти в 3 раза). В этой области нейросети активно используются для генерации текстов и идей, подготовки аналитических выдержек и креативных материалов, что позволяет существенно сократить время на решение рутинных задач.

На втором месте по динамике — сфера телекоммуникаций: здесь количество резюме с упоминанием ИИ увеличилось на 158% (более чем в 2,5 раза). Телеком‑компании применяют ИИ для автоматизации клиентской поддержки (чат‑боты и голосовые помощники), прогнозирование нагрузки на сети и персонализация тарифных планов.

Значительный рост наблюдается также в сфере продаж: число резюме с ИИ‑навыками выросло на 156%. Нейросети помогают менеджерам быстрее готовить персонализированные письма и коммерческие предложения, выявлять перспективных клиентов и выстраивать стратегию заключения сделок.

В то же время только половина работодателей позитивно относится к использованию ИИ их сотрудниками, при этом 2% радикально против и запрещают такую практику. Чаще подобные запреты встречаются в государственных компаниях или фирмах, связанных с информационной безопасностью.



Рената Валеева