В Татарстане продлили запрет на работу мигрантов в такси и охране

Ограничения распространяются на десять видов деятельности

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на 2026 год продлен запрет на привлечение иностранных граждан, работающих по патентам, к осуществлению ряда видов экономической деятельности. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов, вступит в силу с 1 января 2026 года.

Данная мера направлена на регулирование рынка труда и обеспечение приоритета для местных кадров в определенных сферах. Ограничения распространяются на 10 видов деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).

В список запрещенных для иностранных работников с патентами вошли: перевозка опасных грузов, работа легкового такси, предоставление финансовых и страховых услуг, юридическая и бухгалтерская деятельность, ветеринарные услуги, охранная деятельность, организация азартных игр и лотерей, а также ремонт компьютеров и бытовой техники.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Многие из опрошенных «Реальным временем» представителей отраслей заявили, что не работали с иностранными гражданами уже много лет или вовсе отказались от комментариев. Однако те, кто все же согласился говорить, разошлись во мнениях. Подробнее — в материале «Реального времени».

Рената Валеева