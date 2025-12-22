Иностранцы пытались ввезти в Казань крупное оборудование и сверхнормативный табак

В отношении обоих мужчин татарстанские таможенники возбудили административные дела

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанская таможня зафиксировала два случая нарушения правил прохождения таможенного контроля через «зеленый коридор» в аэропорту Казани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Первое нарушение было совершено 39-летним иностранным гражданином, прилетевшим в Казань из Шанхая. Он выбрал «зеленый коридор», предназначенный для товаров, не подлежащих декларированию и не имеющих ограничений, однако в его багаже находился гидравлический цилиндр зажима патрона токарного станка с комплектами для установки (штуцеры, болты, гайки, фланец, труба) общим весом 26 килограммов. Оборудование такого типа, как правило, относится к категории товаров не для личного пользования или имеющих значительную стоимость, что требует обязательного письменного декларирования в «красном коридоре».

Второй инцидент произошел с 35-летним пассажиром, прибывшим рейсом из Шарджи. Он также следовал по «зеленому коридору», несмотря на то, что в его багаже обнаружилось 2,5 килограмма табака для кальяна. Мужчина утверждал, что не знал об ограничениях на ввоз табака на территорию ЕАЭС. Таможенные правила строго регламентируют количество табачной продукции, разрешенной для беспошлинного ввоза физлицами для личного пользования, обычно ограничивая его 250 граммами на человека. В соответствии с этими нормами пассажиру было выдано разрешенное количество табака — 250 граммов.

В отношении обоих мужчин татарстанские таможенники возбудили административные дела.

Ранее таможенники пресекли попытку ввоза в Россию сильнодействующих веществ. В Казани был задержан молодой человек, получивший международное почтовое отправление из Индии.

Рената Валеева