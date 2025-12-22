Строительные компании Татарстана провели на Бирже ЦТС аукционы на сумму свыше 1 млрд рублей
Уже проведено 776 аукционов
В Татарстане на платформе «Биржа «ЦТС» уже зарегистрировано 150 организаций строительной сферы, включая 100 подрядных организаций и 50 поставщиков. В ближайшее время к системе присоединится еще 27 компаний. Об этом написала пресс-служба Минстроя республики.
По данным на 11 декабря, на «Бирже «ЦТС» проведено 776 аукционов с общим объемом сделок свыше 1 млрд рублей. Участники рынка торгуют широким спектром строительных ресурсов: от металлопроката и инертных материалов до кирпича, лесопиломатериалов, портландцемента, штукатурки, кабелей и теплоизоляционных плит.
Значение проекта подчеркнул заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильнур Нурмухаметов. По его словам, «Биржа «ЦТС» — важный шаг к повышению ценовой прозрачности и конкурентоспособности строительного рынка. Биржевой механизм, как отметил чиновник, обеспечивает честную конкуренцию и расширяет возможности контроля стоимости строительных ресурсов.
Напомним, в Татарстане за январь — ноябрь 2025 года выросли объемы торговых операций, проводимых через «Биржу «ЦТС». Общий объем сделок в республике за этот период достиг 9,19 млрд рублей.
