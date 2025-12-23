С 2013 года в Татарстане построили более 1,1 тыс. спортивных площадок

В 2025 году в республике ввели в эксплуатацию 18 универсальных спортивных площадок

Фото: Артем Дергунов

С 2013 по 2025 год в Татарстане построили 1 194 спортивные площадки, в том числе 40 хоккейных коробок, 44 блочные лыжные базы, а также 19 футбольных манежей с каркасно-тентовым перекрытием. Об этом сообщил глава Минспорта республики Владимир Леонов на итоговой пресс-конференции, посвященной ключевым событиям уходящего года.

Он добавил, что только в 2025 году в республике ввели в эксплуатацию 18 универсальных спортивных площадок. Они расположены в Казани, а также в Алексеевском, Пестречинском, Альметьевском, Верхнеуслонском, Арском, Буинском, Лаишевском, Нижнекамском, Мензелинском и Зеленодольском районах республики. Также в Татарстане в этом году были введены в эксплуатацию четыре крытых футбольных мини-манежа.

Никита Егоров