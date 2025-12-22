Названы самые популярные приложения ноября в Казани

В этом месяце пользователи чаще всего загружали мессенджеры, платформы для просмотра видео, онлайн-банки и сервисы для поиска товаров и услуг

Фото: Динар Фатыхов

Магазин приложений RuStore представил рейтинг наиболее скачиваемых программ в Казани за ноябрь 2025 года. Анализ показал, что в этом месяце пользователи чаще всего загружали мессенджеры, платформы для просмотра видео, онлайн-банки и сервисы для поиска товаров и услуг.

Лидером общего рейтинга по количеству загрузок стало приложение «MAX: общение, полезные сервисы». На второй строчке расположилось «VK Видео: кино, сериалы, ТВ и мультфильмы». Третье место поровну разделили два крупных сервиса, востребованных в повседневной жизни: «СберБанк Онлайн» и «Авито — работа, услуги, авто».

Роскомнадзор вновь предупредил о возможности полной блокировки мессенджера WhatsApp* на территории России. В ответ на многочисленные жалобы пользователей о сбоях в работе сервиса пресс‑служба ведомства заявила, что ограничительные меры будут продолжены, а при дальнейшем неисполнении российского законодательства мессенджер может быть полностью заблокирован.



Рената Валеева