Генпрокуратура запретила деятельность трех польских организаций в России

18:18, 22.12.2025

Организации действуют под патронатом польских властей, Совета Европы и структур НАТО

Фото: Bianca Fazacas on Unsplash

Генпрокуратура России запретила деятельность трех польских организаций — Casimir Pulaski Foundation, Fundacja Wolnosc i Demokracja и Fundacja im. Stefana Batorego. Об этом сообщили в пресс‑службе ведомства.

В ходе проверок установлено, что указанные организации действуют под патронатом польских властей, Совета Европы и структур НАТО. Ведомство констатировало, что деятельность фондов фактически направлена против интересов РФ.

В материалах Генпрокуратуры указано, что в рамках работы организаций разрабатываются стратегии по военному и экономическому сдерживанию России, ведется информационная война, предпринимаются усилия по расширению санкционного давления на РФ и ее союзников. Кроме того, фонды реализуют проекты, предполагающие оказание консультативной и практической помощи киевскому режиму, а также способствуют расширению НАТО на восток.

скриншот из видео «NATO Secretary General pre-ministerial press conference at Defence Ministers Meeting, 12 FEB 2025» с канала «NATO News»

Особое внимание в ведомстве обратили на деятельность организаций, направленную на искажение исторических фактов о Второй мировой войне и роли Советского Союза в послевоенном устройстве Европы. Такие действия, по оценке Генпрокуратуры, подрывают объективное понимание ключевых событий мировой истории.

Также в Генпрокуратуре отметили, что польские фонды активно взаимодействуют с представителями радикальной оппозиции, иностранными агентами и организациями, признанными в РФ нежелательными. Это, по мнению ведомства, усиливает деструктивный характер их деятельности в отношении российской государственности и общественной стабильности.

Во вторник, 16 декабря, Генпрокуратура признала деятельность нидерландской организации Stichting Justice Initiativ* нежелательной на территории РФ. Первоначальной заявленной целью НПО являлся сбор материалов о «нарушении прав человека в России» с последующим инициированием судебных процессов против РФ в Европейском суде по правам человека.

Справка

* включена в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

