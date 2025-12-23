Казань возглавила топ рейтинга эффективности управления городскими округами

Средний индекс эффективности вырос с 0,578 до 0,588

Фото: Максим Платонов

Казань возглавила рейтинг эффективности управления среди городских округов России, потеснив Тюменскую область. Об этом свидетельствуют итоги исследования, проведенного гендиректором Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрием Орловым совместно с доктором политических наук Ростиславом Туровским. Согласно данным, имеющимся в распоряжении «Ведомостей», столица Татарстана показала лучшие результаты по качеству городского управления в 2025 году.

Исследование выявляет устойчивый тренд повышения управленческой эффективности и формирование единого механизма публичного управления страной. Средний индекс эффективности вырос с 0,578 до 0,588, особенно заметен прогресс в политическом управлении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Переход ряда регионов на одноуровневую систему местного самоуправления назван главным фактором улучшения показателей. Такая модель позволила ускорить реализацию инициатив и повысить эффективность достижения целей. Однако некоторые аналитики считают, что увеличилась зависимость глав местных администраций от региональных властей.

Грозный сохранил в рейтинге третье место, а Ханты-Мансийск переместился с седьмого на четвертое. Первые десять мест пополнили Южно-Сахалинск и Сургут. На последних позициях расположились Чита, Оренбург и Архангельск, заменив Биробиджан, Махачкалу и Улан-Удэ.

Ранее «Реальное время» писало, что парламентарии обсудили внедрение нового федерального закона о местном самоуправлении.

Ариана Ранцева