Итоги дня: парк на месте «Кырлая», Путин и Лукашенко о мятеже, освобождение экс-главы «Татагропромбанка»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 27 июня:
- В Московском Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с военнослужащими Министерства обороны. В ходе нее глава государства отметил особую роль военных в подавлении мятежа, который произошел в прошлую субботу: «Хаос в стране был бы неизбежен, и противник, конечно, этим бы воспользовался», — сказал он.
- Также Владимир Путин заявил, что подразделения силовых ведомств «фактически остановили гражданскую войну» в стране. Он обратил внимание, что армия и россияне не поддержали мятеж и лица, которых втянули в него, видели это.
- Вместе с этим российский лидер рассказал, что бойцы частной военной компании по-прежнему имеют большое уважение, учитывая их вклад в спецоперацию на Украине. Владимир Путин рассказал, что с мая 2022 года по май 2023 года российские власти профинансировали ЧВК «Вагнер» на более чем 86 млрд рублей. В Минобороны России добавили, что военную технику от ЧВК передадут бойцам Вооруженных сил России.
- Глава Росгвардии Виктор Золотов не исключил, что при попытке мятежа работали западные спецслужбы. По его словам, мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он также отметил, что личный состав Росгвардии грамотно работал 24 июня. Ведомство взаимодействовало с ФСБ, МВД и МЧС.
- Дело о вооруженном мятеже, возбужденное в минувшие выходные в отношении Евгения Пригожина, 27 июня прекращено, сообщили в ЦОС ФСБ России. При расследовании дела о мятеже установлено, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, указали в ведомстве.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о начале переговоров с главой ЧВК «Вагнер»: после выступления Владимира Путина, российский лидер связался с белорусским коллегой. Лукашенко заявил, что командиры штурмовых отрядов «Вагнера» в ходе попытки мятежа оказывали сильное влияние на основателя ЧВК Евгения Пригожина. Также Лукашенко сообщил, что Евгений Пригожин приехал в Белоруссию.
- В Казани на месте снесенного для строительства Соборной мечети парка аттракционов «Кырлай» может появиться сквер 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. С инициативой его создания выступили муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и главный казый республики Джалиль хазрат Фазлыев, идею поддержал мэр Казани Ильсур Метшин. Также в новом общественном пространстве планируют построить мечеть.
- Отметим, что от строительства Соборной мечети на месте «Кырлая» решили отказаться из-за недовольства горожан и архитекторов. На перенос объекта также повлияли высокие грунтовые воды. Поддержана идея возведения Соборной мечети в Адмиралтейской слободе Казани.
- На матче за Суперкубок России на казанской «Ак Барсе Арене» ожидается большое количество болельщиков — почти аншлаг, заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Он также отметил, что за мероприятие «была такая борьба», но Казань отстояла право на проведение матча.
- Авиационный праздник «Я выбираю небо!» состоится 5 августа 2023 года на территории, прилегающей к Центру семьи «Казан». Праздник организуют в 12-й раз. Мероприятие проведут «в целях популяризации авиации и вовлечения молодежи в отрасль путем демонстрации достижений России в области воздухоплавания и авиастроения».
- «Ак Барс» опубликовал полный календарь сезона 2023/24. Так, 1 сентября казанский клуб на выезде сыграет с ЦСКА, а первый домашний матч сезона 2023/24 в столице Татарстана 4 сентября сыграет с челябинским «Трактором».
- Центральный банк (ЦБ) РФ установит минимальную сумму возмещения, которую будут обязаны выплатить страховщики банковских карт в случае снятия с них средств без ведома страхователя. Страховщик банковской карты будет обязан компенсировать клиенту всю сумму, если размер хищения не превышает 100 тыс. рублей. В случае более крупной кражи пострадавшему вернут сумму не менее этого порога.
- Депутаты Госдумы в очередной раз заговорили о переводе стрелок часов на летнее время. Как сообщил народный избранник Михаил Матвеев, законопроект о переходе времени будет внесен на обсуждение в парламент. Эксперты, опрошенные «Реальным временем», в один голос говорят, что изменение часов ничего не даст, а стать может только хуже. Детали — в нашем материале.
- Вахитовский райсуд Казани повторно вынес обвинительный приговор бывшему зампреду — и. о. предправления «Татагропромбанка» Алексею Федорову. За злоупотребление полномочиями с ущербом в 43,7 млн рублей он получил 2 года лишения свободы условно и тут же был освобожден от наказания за истечением срока давности.
- В запланированном на июнь 2024 года в Казани международном спортивном мероприятии «Спортивные игры стран БРИКС» могут принять участие 5 тысяч спортсменов из разных государств. Пригласить планируют не только государства, входящие в это объединение, но и его «друзей», которые выразили заинтересованность в присоединении к нему. Это около 25 стран.
- В программу спортивного мероприятия также планируют включить соревнования по национальным видам спорта. Так, от Бразилии предложили капоэйра, от Китая — го, от ЮАР — джуксей, от Индии — кабадди, а от России — борьбу на поясах.
- На участке в Приволжском районе Казани планируется строительство нового жилого квартала. На территории общей площадью более 688 тысяч «квадратов», расположенной между улицами Технической, Владимира Кулагина, Авангардной и Тульской, собираются возвести сразу несколько жилых комплексов со всей необходимой для жизни инфраструктурой. О том, как планируется развивать будущую застройку и что ждет близлежащие объекты — в материале «Реального времени».
- В МВД Татарстана произошли кадровые перестановки. Полковник полиции Артем Кузнецов назначен на должность заместителя начальника полиции; полковник полиции Александр Мищихин — на должность заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка); полковник полиции Марат Галеев — на должность врио начальника Управления по вопросам миграции ведомства.
- Гендиректор московского автозавода «Москвич» Дмитрий Пронин покинет свой пост. СМИ сообщают, что совет директоров планирует утвердить резолюцию на этой неделе. По словам одного из источников, топ-менеджер вернется на работу в департамент транспорта Москвы, где будет курировать завод со стороны властей. Также он возглавит совет директоров «Москвича» вместо занимающего эту должность сейчас директора по развитию КАМАЗа Ирека Гумерова.
- В Татарстане МФЦ с 2015 по 2023 год включительно оказали 36,6 млн услуг, из них 1,87 млн оказаны с начала 2023 года. С 2015 года на МФЦ в Татарстане не зарегистрировано ни одной жалобы или обращения на коррупционные проявления.
- Размер материнского капитала планируют проиндексировать на 5,3% — до 618,1 тыс. рублей за первого ребенка и до 816,7 тыс. рублей за второго в 2024 году. Предполагается, что в 2024—2025 годах темпы роста цен будут на уровне 4%. Таким образом, в 2025 году размер маткапитала может составить до 642,8 тыс. рублей за первого и до 849,4 тыс. рублей за второго ребенка.
- Министерство труда России разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшую трехлетку. Так, с 1 января 2024 года — индексация на 5,3% (в результате этого среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 772 руб.); с 1 февраля 2025 года — индексация на 4% и с 1 апреля — «корректировка» на 3,8% (среднегодовой размер пенсии достигнет 24 120 руб.); с 1 февраля 2026 года — индексация на 4% и с 1 апреля — «корректировка» на 2,8% (среднегодовой размер пенсии достигнет 25 690 руб.).
- Риски завоза чумы на территорию России из Монголии исключены. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора. Территория, где зафиксирован случай заболевания, граничит с Китаем и находится на расстоянии более 500 км от российской границы. На российской территории обеспечен необходимый комплекс профилактических мер. Установлено постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами.
- Прокуратура Казани проверит детский сад №357 после жалоб местных жителей в соцсетях. В интернете появилось видео, где женщина пожаловалась на падение ребенка с лестницы якобы из-за ненадлежащего состояния детсада, а также на падающую штукатурку в спальне.
- ЕГЭ на 200 баллов сдали шесть татарстанских выпускников. Двойных стобалльных результатов добились выпускница средней общеобразовательной школы №10 с углубленным изучением отдельных предметов Нижнекамска Полина Еланская и Александра Гришанова из чистопольского лицея №1. Обе сдали на 100 баллов русский язык и литературу. Еще четверо татарстанских выпускников получили 200 баллов по химии и биологии.
- Крупнейший в Татарстане производитель стеклопакетов и стекла «СтиС-Набережные Челны» (входил в ГК STiS) перешел под контроль федерального девелопера-застройщика ФСК. Компания в рамках выкупа российских активов иностранных производителей включила в периметр сделки восемь региональных заводов ГК STiS, в том числе и татарстанский. Их совладелец Дмитрий Уразов пока остается в их капитале. После смены собственника ценовую политику обещают не менять, уточнили «Реальному времени» в «СтиС-Набережные Челны».
Ключевые события 489-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что в течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях.
- На Красно-Лиманском направлении умелыми и слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» успешно отражены две атаки противника На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено семь атак противника.
- На Южно-донецком направлении в районе Времевского выступа мужественными и согласованными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки противника.
- На Ореховском тактическом направлении российскими войсками в результате огневого поражения остановлен и отброшен на исходные позиции мотопехотный взвод ВСУ, проводивший разведку боем.
- На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Красное Первое, Синьковка, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника в течение суток уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».
- Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
- Кроме того, за сутки уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка Луганской народной республики, Мирное и Пшеничное Запорожской области.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураОбразованиеБизнесЭкономикаБюджетНедвижимость
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