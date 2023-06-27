В МВД Татарстана произошли кадровые перестановки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В МВД Татарстана — кадровые перестановки, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Полковник полиции Артем Кузнецов назначен на должность заместителя начальника полиции; полковник полиции Александр Мищихин — на должность заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка); полковник полиции Марат Галеев — на должность врио начальника Управления по вопросам миграции ведомства.



Артем Кузнецов начал карьеру в органах внутренних дел в 1994 году. Окончив Казанский филиал Юридического института МВД России, начал служебную деятельность в подразделениях по линии незаконного оборота наркотиков, дослужившись до должности замначальника районного отдела милиции по линии незаконного оборота наркотиков

Кузнецов возглавлял подразделения МВД по Татарстану: оперативно-разыскную часть по линии борьбы с экономическими преступлениями, центр лицензионно-разрешительной работы МВД по республике, управление по вопросам миграции МВД по республике.

За годы службы награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 2-й степени; медалями МВД России «За отличие в службе» трех степеней, «За доблесть в службе», «За боевое содружество», «За безупречную службу в МВД»; нагрудными знаками «За отличную службу в МВД по Республике Татарстан», «Почетный сотрудник МВД по РТ». В 2015 году удостоен почетного звания «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел по Республике Татарстан».

Александр Мищихин в 1997 году поступил на службу в Елабужский ГРОВД МВД РТ на должность оперуполномоченного отделения уголовного розыска. В 2001 году — перевелся на должность оперуполномоченного группы по борьбе с экономическими преступлениями Менделеевского ОВД МВД по Татарстану. С 2002 по 2009 год преподавал в Елабужской средней школе милиции МВД России. В 2015 году Мищихина назначили на должность начальника отдела МВД России по Лениногорскому району, а в 2019 году — начальником Управления МВД России по Казани. С 25 мая 2022 года занимал должность заместителя начальника полиции МВД по Татарстану.

Александр Мищихин награжден медалями МВД России «За отличие в службе» трех степеней, «За доблесть в службе»; нагрудными знаками «За отличную службу в МВД по Республике Татарстан», «Почетный сотрудник МВД по РТ».

Полковник полиции Марат Галеев начал трудовой путь в 1993 году участковым инспектором милиции Приволжского РОВД. В 1998 году перешел на службу в управление паспортно-визовой службы МВД РТ, где занимал руководящие должности. С 2006 по 2022 год возглавлял отдел биометрической идентификации личности ЦОРИ КМ МВД по Татарстану, информационный центр МВД по РТ, отдел национального центрального бюро Интерпола МВД по РТ. С декабря 2022 года был заместителем начальника управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан.

За годы службы Галеев был награжден медалями МВД России «За отличие в службе» трех степеней, «За боевое содружество»; нагрудными знаками МВД России: «За верность долгу», «За отличную службу в МВД» 2-й степени, «Почетный сотрудник МВД»; нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД РТ».

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Маргарита Головатенко