Сумма маткапитала за первенца может составить до 618,1 тысячи рублей в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Размер материнского капитала планируют проиндексировать на 5,3% — до 618,1 тыс. рублей за первого ребенка и до 816,7 тыс. рублей за второго в 2024 году. Об этом сообщает газета РБК.



Как следует из материалов к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования на 2024 год, маткапитал планируют проиндексировать на размер инфляции, которая составит 5,3% на конце 2023 года, согласно прогнозу Минэкономразвития.

Предполагается, что в 2024—2025 годах темпы роста цен будут на уровне 4%. Таким образом, в 2025 году размер маткапитала может составить до 642,8 тыс. рублей за первого и до 849,4 тыс. рублей за второго ребенка.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

При индексации на 4% в 2026 году материнский капитал увеличится до 668,5 тыс. рублей за первого ребенка и до 883,4 тыс. рублей за второго, отмечается в материалах. При этом не сказано, каким будет размер средств, выделяемых на программу маткапитала. Не указано и количество получателей, которые могут за ним обратиться.

Согласно данным опроса, 22% россиян направят или уже направили материнский капитал на ипотеку. 18% из них — на погашение действующего ипотечного кредита, еще 14% — на первоначальный взнос.



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Маргарита Головатенко