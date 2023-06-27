В Татарстане ЕГЭ на 200 баллов сдали шесть выпускников
ЕГЭ на 200 баллов сдали шесть татарстанских выпускников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.
По данным ведомства, двойных стобалльных результатов добились выпускница средней общеобразовательной школы №10 с углубленным изучением отдельных предметов Нижнекамска Полина Еланская и Александра Гришанова из чистопольского лицея №1. Обе сдали на 100 баллов русский язык и литературу.
Еще четверо татарстанских выпускников получили 200 баллов по химии и биологии. В их число вошли:
- Лиана Исмагилова, выпускница Муслюмовской гимназии;
- Камиль Калимуллин, выпускник многопрофильного лицея №170 Ново-Савиновского района Казани;
- Тимур Москвин из лицея №35 города Нижнекамска;
- Арина Астафьева, выпускница лицея №1 Чистопольского муниципального района.
Напомним, как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Министерства образования и науки Татарстана, неделю назад в республике 156 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов.
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