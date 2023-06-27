В Татарстане ЕГЭ на 200 баллов сдали шесть выпускников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ЕГЭ на 200 баллов сдали шесть татарстанских выпускников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

По данным ведомства, двойных стобалльных результатов добились выпускница средней общеобразовательной школы №10 с углубленным изучением отдельных предметов Нижнекамска Полина Еланская и Александра Гришанова из чистопольского лицея №1. Обе сдали на 100 баллов русский язык и литературу.

Еще четверо татарстанских выпускников получили 200 баллов по химии и биологии. В их число вошли:

Лиана Исмагилова, выпускница Муслюмовской гимназии;

Камиль Калимуллин, выпускник многопрофильного лицея №170 Ново-Савиновского района Казани;

Тимур Москвин из лицея №35 города Нижнекамска;

Арина Астафьева, выпускница лицея №1 Чистопольского муниципального района.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Министерства образования и науки Татарстана, неделю назад в республике 156 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов.



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Айрат Назипов