МФЦ Татарстана с 2015 года оказали 36,6 млн услуг

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В Татарстане МФЦ с 2015 по 2023 год включительно оказали 36,6 млн услуг. Об этом рассказала директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в республике Ленара Музафарова



Из 36,6 млн услуг 1,87 млн оказаны с начала 2023 года. С 2015 года на МФЦ в Татарстане не зарегистрировано ни одной жалобы или обращения на коррупционные проявления, обратила внимание Ленара Музафарова.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Также директор МФЦ в Татарстане рассказала, что все муниципальные услуги по республике предоставляются по экстерриториальному принципу с 2023 года. Таким образом работают всего лишь несколько регионов России.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина