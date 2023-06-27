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МФЦ Татарстана с 2015 года оказали 36,6 млн услуг

16:23, 27.06.2023
МФЦ Татарстана с 2015 года оказали 36,6 млн услуг
Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В Татарстане МФЦ с 2015 по 2023 год включительно оказали 36,6 млн услуг. Об этом рассказала директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в республике Ленара Музафарова

Из 36,6 млн услуг 1,87 млн оказаны с начала 2023 года. С 2015 года на МФЦ в Татарстане не зарегистрировано ни одной жалобы или обращения на коррупционные проявления, обратила внимание Ленара Музафарова.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Также директор МФЦ в Татарстане рассказала, что все муниципальные услуги по республике предоставляются по экстерриториальному принципу с 2023 года. Таким образом работают всего лишь несколько регионов России.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан Музафарова Ленара АкмалутдиновнаМногофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан

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